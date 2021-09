Wielertransfers: Gianni Moscon verlaat Ineos Grenadiers en Aranburu trekt voor drie jaar naar Movistar

Er komt een einde aan de periode van Gianni Moscon bij Ineos. De huidige ploeg van Alex Aranburu, Astana, verwelkomt Moscon en geeft de Italiaan een contract voor twee seizoenen. Aranburu gaat dan weer weg bij Astana en trekt naar Movistar.

De stoelendans is dus nog volop bezig op de wielermarkt. Gianni Moscon was einde contract bij Ineos. De vraag was of hij na zes jaar andere oorden gaat opzoeken. Het antwoord is dus: ja. Astana gaat de tweede ploeg worden in de profcarrière van Moscon. In eendagskoersen en tijdritten kan hij zijn eigen kans gaan, terwijl hij ook de kopmannen zal ondersteunen in grote ronden. Moscon tekende een contract voor twee jaar.

© photonews

Alex Aranburu is voor liefst drie jaar verbonden aan zijn nieuwe werkgever en dat is Movistar. De Spanjaard gaat dus net weg bij Astana, dat hem in 2020 vastlegde. De sprinter won sinds zijn overstap naar Astana slechts één keertje. Zich omringen met een Spaanse omgeving moet hem nog met beter resultaten doen aanknopen.