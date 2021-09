📷 Verkenningsdag Parijs-Roubaix: Wout van Aert dendert over de modderige kasseien

Het WK is verleden tijd, alle focus nu naar Parijs-Roubaix. Drie dagen voor de koers gaan Wout van Aert en vele andere toppers het parcours verkennen. Onder meer ploegen als Alpecin-Fenix, AG2R en BikeExchange doen dat. We zijn toch vooral benieuwd naar de verkenning van Wout van Aert.

Kan die het teleurestellende WK achter zich laten en zondag toch gewoon meedoen voor de overwinning? Parijs-Roubaix is alleszins op zijn lijf geschreven. Van Aert heeft de verkenning gedaan samen met ploegmaats Nathan Van Hooydonck en Edoardo Affini.

© photonews

Al houdt Van Aert er uiteraard van om op sommige stroken ferm door te trekken. Er wordt veel gespeculeerd over een Parijs-Roubaix in de regen, maar veel regen hoeft daar niet meer bij te komen. De kasseien liggen er nu al behoorlijk modderig bij, is te zien op de foto's. Het zal heel wat behendigheid vragen om zondag recht te blijven. Dat heeft Van Aert uiteraard met overschot.

© photonews

Ook Mathieu van der Poel is al gespot op de wegen van Parijs-Roubaix. Van der Poel zal de Helleklassieker zondag voor de eerste keer rijden. Wie ook verkend heeft is de laatste winnaar van Parijs-Roubaix, Philippe Gilbert. Hij won in 2019 en heeft sindsdien wel Deceuninck-Quick.Step geruild voor Lotto Soudal. Jasper Philipsen, ploegmaat van Van der Poel, testte of hij bij Gilbert in het wiel kon blijven.