Adrie van der Poel vond het super wat Mathieu al kon op het WK: "Ik ga ervan uit dat hij zondag nog iets beter is"

Mathieu van der Poel reed op het WK naar een achtste plaats. Daar was vader Adrie zeker tevreden mee. En zeker met de manier waarop Mathieu al koerste, want die rugklachten waren zeker geen komedie, verzekert Adrie. Het doet het beste verhopen voor Parijs-Roubaix.

"Ik had sowieso al niet verwacht dat hij in Antwerpen zou winnen", verwijst Adrie van der Poel in Extra Time Koers naar de Antwerp Port Epic. "Er waren speculaties dat hij niets had en dat hij zich op zijn eigen manier had voorbereid, maar ik kan u vertellen dat hij serieus last had aan zijn rug. Hij heeft wel aardig wat kunnen fietsen. Tussen fietsen en trainen is er nog wel een verschil."

MOEILIJKE EERSTE WK-UREN

De laatste weken voorafgaand aan het WK waren er wel tekenen van beterschap. "In de week van de Antwerp Port Epic heeft hij wel goed kunnen trainen en de laatste week heeft hij weer wat extra gerust." In de eerste wedstrijduren van het WK was Van der Poel wel vaak achteraan te zien. "Hij zei over de eerste drie uur: "Dat was niet te doen, ik wou opschuiven, maar het ging helemaal niet.""

Later in de wedstrijd beterde dat. "Toen ze voorop waren, zei hij: "Er werd heel hard gereden, maar toen kwam ik er wel door." Je ziet aan zijn positie dat hij niet zo goed is als anders op die klimmetjes. Hij mist gewoon dat beetje. Wat hij gedaan heeft, vind ik wel super. Niet omdat het mijn zoon is, want als ik dat van een ander zou weten, zou ik dat ook vinden."

MISSCHIEN KANDIDAAT VOOR ZEGE

Adrie had aanvankelijk geopperd dat Mathieu misschien beter zijn seizoen vroegtijdig zou beëndigen, maar denkt nu toch dat zijn zoon de goede keuze maakte door mee te doen aan het WK en ook Parijs-Roubaix te rijden. "Als je ziet wat hij op het WK doet en ik ga ervan uit dat hij aanstaande zondag nog ietsje beter is... Kan hij meedoen voor de overwinning? Misschien. Hij heeft voorlopig een goede week achter de rug."