Keisse doet opvallende uitspraak: "Veel jonge renners zijn nog niet klaar"

In Extra Time Koers werd er gesproken over Cian Uijtdebroeks. Hij is 18 jaar en maakt de overstap naar de profs.

Uijtdebroeks wordt volgend seizoen prof bij Bora-Hansgrohe. Een grote stap, maar onze landgenoot wordt al druk vergeleken met Remco Evenepoel. Toch is niet iedereen voorstander van zo’n grote stap. Iljo Keisse pleit ervoor dat jonge renners zeker één jaar bij de beloften moeten rijden. "Tegenwoordig worden talenten er al bij de junioren uitgepikt. Elke ploeg doet dat, ook wij", zei hij op Sporza. “Maar als je dan kijkt naar het WK voor de junioren, zie je dat ze om de 2 kilometer vallen. Dat is ongelooflijk.” Diezelfde jongens worden dan prof. “Dat is een heel ander niveau en een andere manier van rijden. Velen zijn daar nog niet 100 procent klaar voor. Een jaar bij de beloften rijden zou eigenlijk verplicht moeten worden.”