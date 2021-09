Santos Festival opnieuw alternatief voor afgelaste koersen: geen Tour Down Under en Cadel Evans Road Race in '22

Op het WK in Vlaanderen leek corona even verleden tijd. De Tour Down Under en de Cadel Evans Road Race moeten echter wel nog rekening houden met strenge coronamaatregel in Australië. Deze maatregelen zijn zo streng dat deze koersen ook in 2022 afgelast worden.

De laatste editie van zowel de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race was in 2020. Porte won dat jaar de Tour Down Under, Dries Devenyns was de beste in de Road Race. Een opvolger voor beiden zal er ten vroegste komen in 2023.

STRENGE QUARANTAINEMAATREGELEN

De grens in Australië is nog deels gesloten en er gelden ook nog strenge quarantainemaatregelen voor wie vanuit een ander land Australië binnenkomt. Dat maakt het onbegonnen werk voor de organisaties om renners en stafleden vanuit het buitenland te kunnen verwelkomen.

De Tour Down Under is traditioneel de eerste belangrijke rittenkoers van het jaar, maar dus niet in 2022. De organisatie van de Tour Down Under voorziet wel een alternatief ter vervanging van de afgelaste koersen: het Santos Festival of Cycling. Dat werd in 2021 voor het eerst georganiseerd, omdat sprake was van hetzelfde scenario. Enkel Australische renners kunnen hieraan deelnemen, Luke Durbridge won in 2021 de eerste editie.