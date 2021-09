Seizoen van Mikkel Honoré zit erop na blessure op WK

Mikkel Honoré komt dit jaar niet meer in actie. Op het WK liep hij een polsblessure op.

De renner van Deceuninck-QuickStep hield aan een valpartij op het WK wielrennen in ons land een polsblessure over. Onderzoek heeft aangetoond dat hij beter niet meer in actie komt dit seizoen, zo liet de medische staf van de wielerformatie weten.

“Natuurlijk vind ik het jammer dat mijn seizoen op deze manier eindigt, omdat ik mij heel sterk voel”, reageert de Deen. “Maar de valpartij is gebeurd in de koers en ik neem het advies over van de medische staf. Ik wil snel in conditie komen, om mij zo voor te bereiden op het volgende seizoen.”