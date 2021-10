Alpecin-Fenix heeft selectie rond voor Parijs-Roubaix: Mathieu van der Poel kopman, Leysen vervangt Riesebeek

Alpecin-Fenix heeft haar selectie bekendgemaakt voor Parijs-Roubaix. Zo start Mathieu van der Poel als kopman in het Franse wielermonument. Daarnaast kiest Alpecin-Fenix ook voor heel wat landgenoten.

Mathieu van der Poel kwam de laatste weken maar weinig in actie door problemen aan de rug, maar op het WK was de Nederlander wel te zien. Ook in Parijs-Roubaix verschijnt van der Poel aan de start als kopman van Alpecin-Fenix.

Er zullen ook heel wat landgenoten voor Alpecin-Fenix starten in Parijs-Roubaix. Zo zijn Merlier, Philipsen, Vermeersch, Rickaert en Leysen van de partij. Leysen vervangt Riesebeek, die ten val kwam bij de verkenning. Ook de Zwitser Dillier is geselecteerd.