Deceuninck-Quick-Step neemt Remco Evenepoel mee naar Italiaanse eendagswedstrijd

Met de Coppa Bernocchi staat er volgende week maandag een Italiaanse eendagswedstrijd op het programma. Deceuninck-Quick-Step is één van de WorldTour-ploegen dat aan de start verschijnt en ze nemen ook een goede ploeg mee.

Zo is Remco Evenepoel de kopman in de Coppa Bernocchi. De andere namen in de selectie van de Belgische wielerploeg zijn Masnada, Bagioli, Osborne en onze landgenoten Vansevenant, Devenyns en Serry.

Next week, we will be racing the beautiful and demanding Coppa Bernocchi for the first time in the team's history: https://t.co/WKQ3uPTxLz pic.twitter.com/5uBGGXilKI