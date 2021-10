José De Cauwer ligt niet wakker van uitspraken Evenepoel: "Al veel grotere intriges gebeurd"

Woensdagavond liet Remco Evenepoel zich bij Extra Time Koers nogal kritisch uit over het verloop van het WK op de weg.

De ontgoocheling blijkt toch nog altijd heel groot bij de Belgische renners, na het sportief mislukte WK in Leuven. José De Cauwer ligt er alvast niet wakker van. “Ach, er zijn al veel grotere intriges gebeurd in de koers. Zulke dingen moet je gewoon laten afkoelen, iedereen even laten bezinnen. Dan kan alles rustig uitgepraat worden”, zegt hij bij Sporza.

"Over elke versie van de feiten valt iets te zeggen", aldus De Cauwer. "Wout gaf zelf toe dat hij te laat reageerde en misschien deed Remco dat ook. Maar de druk op hem was zo groot... Op die leeftijd kan je niet opstaan tijdens een vergadering om te zeggen wat je wilt."

Niet de beste keuze van Evenepoel om het op televisie te doen. "Maar Remco is impulsief, hé - dat vindt iedereen geweldig aan hem. Een echte winnaar ook, net als Wout. Toppers waarbij onderdanigheid normaal niet in het woordenboek staat. Bovendien zijn het twee kerels die allebei hun mening durven zeggen."