Olav Kooij (Jumbo-Visma) heeft tweede ritzege beet in Kroatië

Een nieuwe overwinning voor Olav Kooij en Jumbo-Visma in de CRO Race. De Nederlander mocht vandaag namelijk zegevieren in de vierde etappe. Het is al de tweede ritzege van Kooij in deze rittenwedstrijd.