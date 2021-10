Remco Evenepoel wil Parijs-Roubaix nooit meer rijden

In 2018 reed Remco Evenepoel Parijs-Roubaix bij de junioren, maar dat moet je hem nooit meer vragen.

Evenepoel kreeg af te rekenen met pech. "Ik was mee in de kopgroep toen we Camphin-en-Pévèle aansneden. Er viel een gat in de kopgroep, waarna ik de renners voor mij wou voorbijsteken. Maar ik reed op een steen en mijn stuur brak in tweeën", zegt Evenepoel in Extra Time Koers.

Bij Carrefour de l'Arbre kon hij weer aansluiten bij de kopgroep. "Mijn banden stonden op 8 bar, ik stond dubbel plat van voren en van achteren. De volgauto heb ik niet meer gezien. Ik heb heel Carrefour de l'Arbre te voet gedaan."

Hij haalde uiteindelijk wel nog de Vélodrome in Roubaix. "Ik ben toen buiten tijd aangekomen. Mij zien ze me daar niet meer terug.”