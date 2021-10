Valverde viel na de finish in Ronde van Sicilië: "Echt balen"

Even paniek toen Valverde de rit in de Giro di Sicilia won, maar na de finish werd heel hard tegen de grond ging.

Het was even schrikken, want de 41-jarige Spanjaard was een maand buiten strijd dit seizoen met een gesloten sleutelbeen.

Zover lijkt het deze keer gelukkig niet gekomen te zijn. “Dat ik na de finish nog ten val kom, is echt balen”, zegt Valverde in het flashinterview.

Valverde ging tegen de vlakte door een afgeplakte kabel. “Als ik mag kiezen tussen niet winnen en niet vallen, dan kies ik voor het tweede. Hoe het morgen zal aanvoelen? Geen idee, we gaan het zien.” Toch lijkt de schade mee te vallen.