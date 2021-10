Boonen roept Evenepoel en Van Aert op het zo snel mogelijk uit te praten: "Er komen nog veel WK's, hoor"

Tom Boonen weet uiteraard perfect wat een WK teweeg kan brengen. Tussen Evenepoel en Van Aert lijkt er iets scheef te zitten, nu het WK niet geworden is wat België ervan verwacht had. Boonen raadt hen aan alles zo snel mogelijk uit te praten.

"Evenepoel deed perfect wat van hem werd gevraagd. Hij schoof een paar keer mee in de vlucht en zette zo druk op de andere teams. Maar op het 'moment suprême', toen Alaphilippe zijn zoveelste bom gooide die beslissend was voor de wereldtitel, bleek onze kopman niet goed genoeg om hem te volgen. Dan is het toch duidelijk dat ze niet de juiste keuze gemaakt hebben", analyseert Boonen in HLN.

GEEN 'HALLELUJAH'

Mooi om te zien was het wel, maar achteraf bekeken weinig effectief. "Was het nuttig en efficiënt om er op vier uur van het einde al in te vloegen alsof het de laatste twintig minuten betrof? Neen, dus. Mocht Wout de benen hebben gehad die hij dacht te hebben, schreeuwden we nu 'hallelujah'. Helaas. Kan Gebeuren."

"Dan moet je ook op tijd durven zeggen: 'Jongens, 't is vandaag iets minder'", zegt Boonen erbij. "Niet in het slotuur nadat je de ploeg hebt opgeofferd en terwjil je met een Evenepoel met belachelijk sterke benen zit en een Stuyven die plots de meubelen moet redden." Intussen lijkt er wel een haar in de boter te zitten. "De renners zijn de enigen die weten hoe goed of slecht er tijdens de koers met elkaar is gecommuniceerd."

NIET LATEN AFKOELEN

Volgens Boonen laten Van Aert en Evenepoel hun frustraties beter niet groeien. Best is om meteen alles uit te klaren. " Spreekt daarover. Met open geest, zonder op elkaar te vitten. Gooi alles eens op tafel en praat die frustraties en onvervulde verlangens uit. Nu meteen. Laat de zaak niet afkoelen en ze vooral niet ontsporen tot een probleem vor de toekomst. Want er komen nog veel WK's, hoor."