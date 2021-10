Brit van Bahrein Victorious slaat dubbelslag in CRO Race en leidt voor de Nederlander Van Dijke

Milan Menten stond met zijn tweede plaats nog altijd goed in de CRO Race, maar een Brit van Bahrein deelt na de vijfde etappe de lakens uit. Stephen Williams soleerde naar de ritzege en is ook de nieuwe leider. Williams heeft in de stand elf seconden voorsprong op Van Dijke.

De korte, maar heuvelachtige rit naar Opitaja ging sowieso het klassement stevig door mekaar schudden. In de finale ging het nog tussen een zeventiental renners. Er was dan nog één renner op twee minuten, de rest volgde al op meer dan vier minuten. Stephen Williams koos het juiste moment om zijn aanval te plaatsen en hield aan de meet tien seconden over op een groep van iets meer dan tien achtervolgers. De Noor Hoelgaard won de spurt voor de tweede plaats, Mick van Dijke van Jumbo-Visma werd derde. TOP 3 UIT DE RIT OOK IN TOP 3 VAN KLASSEMENT De grote triomfator was dus Williams, zeker omdat die ook naar de leiding springt in het algemeen klassement. Van Dijke staat tweede op elf seconden, Hoelgaard is derde op twaalf seconden.