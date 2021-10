Giro dell'Emilia kolfje naar de hand van Primoz Roglic, Remco Evenepoel moet tevreden zijn met vijfde plaats

Deze middag werd in Italië de Giro dell'Emilia gereden. Er stond heel wat mooi volk aan de start en uiteindelijk was de zege voor Primoz Roglic. Hij haalde het in de sprint van Joao Almeida.

Met onder meer Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Joao Almeida stond er heel wat mooi volk aan de start van de Giro dell'Emilia. Het was ook vooral Evenepoel die een zeer goede indruk maakte. Toch trok onze landgenoot in het slot de kaart van de Portugees Joao Almeida. Het Portugese goudhaantje kwam ook dicht bij de overwinning, maar uiteindelijk was Primoz Roglic net iets sterker. De Sloveen haalde het zo dus voor Joao Almeida, terwijl Michael Woods tevreden moest zijn met de derde plaats. Evenepoel zelf werd vijfde op een kleine halve minuut van winnaar Roglic.