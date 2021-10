Van Aert houdt met alle omstandigheden rekening: "Ervaring in veldrijden kan van pas komen als het slecht weer is"

Wat gaat het zondag worden? Regen? Modder? Wout van Aert houdt met alle omstandigheden rekening. Het hoeft voor hem zeker niet al te extreem te worden, al is hij wel één van de renners die er in principe het best mee om moet kunnen.

"Het is één van de mooiste klassiekers van het jaar, dus je moet gemotiveerd zijn om hier te knallen", zegt Van Aert over Parijs-Roubaix op de site van Jumbo-Visma. "We hebben een goede ploeg. Ik zal pas echt voelen hoe goed ikzelf ben in de finale van zondag, als we er al een zware koers op hebben zitten. Hopelijk heb ik zondag goede benen en kunnen Mike Teunissen en ik een rol spelen in de finale"

"De kasseiwegen zijn boerenwegen", wist Van Aert te vertellen na de verkenning. "Als daar meer verkeer overheen komt, gooien zij modder op de weg. Regen of niet, er zullen sowieso een paar tricky passages tussen aan bod komen. Ik hoop niet dat het gaat regenen, omdat de koers dan heel gevaarlijk wordt. Aan de andere kant kan mijn ervaring in het veldrijden wel van pas komen als het slecht weer is."

VERKENNING LEUKSTE TRAINING VAN HET JAAR

Sowieso is Van Aert enkel bezig met wat hij kan controleren. De Belgische kampioen vond het wel fijn om al een keertje opnieuw over die kasseien te rijden. "Het weer is niet te beïnvloeden. De verkenning is hier altijd heel leuk en belangrijk, bijvoorbeeld om het materiaal te testen. Voor mij is het de leukste training van het jaar. Het gevoel was goed en ik hoop mijn seizoen met voldoening af te sluiten."