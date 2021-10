Van Avermaet met bescheiden ambities naar Parijs-Roubaix: "Denk helemaal niet dat ik de koers kan winnen"

De plek van Van Avermaet in het peloton is veranderd. Bij een klassieker als Parijs-Roubaix zou hij normaal altijd tot de kanshebbers gerekend worden. Gezien het seizoen dat hij afwerkt, is dat volgens Van Avermaet nu niet realistisch. Hij neemt straks vrede met een plek bij de eerste twintig.

Het was moeilijk voor mij om er op het WK niet bij te zijn. Maar ik ben blij om Parijs-Roubaix te kunnen rijden, we hebben er achttien maanden op moeten wachten. Ik heb goed getraind. De conditie is goed, al ben ik niet op mijn top", zegt Van Avermaet in zijn persbabbel in aanlop naar Parijs-Roubaix.

Wat mag hij dan ambiëren in de Hel van het Noorden? "Als ik naar de signalen van mijn lichaam luister, denk ik wel helemaal niet dat ik Parijs-Roubaix kan winnen. Ik hoop om een goed resultaat te kunnen mikken, zoveel is zeker. Een top twintig zou mooi zijn. Ik hoop natuurlijk altijd om beter te doen, met mijn ervaring als voormalig winnaar van deze koers."

ZEER SNELLE KOERS

De wedstrijd gaat door in oktober in plaats van in april. Wat gaat het effect daarvan zijn? "De kasseien zullen er nog gevaarlijker bij liggen. Het zal zeer belangrijk zijn om goed gepositioneerd te zitten om valpartijen te kunnen vermijden. Het gaat een zeer snelle koers worden, met de wind in de rug."