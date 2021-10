VOORBESCHOUWING: kan Wout van Aert wel zegevieren in Parijs-Roubaix? En wat met renners als Lampaert, Vanmarcke en Stuyven?

Morgen is het zo ver. Dan staat het voor het eerst in anderhalf jaar tijd nog eens het Franse wielermonument Parijs-Roubaix op het programma. Wout van Aert is uiteraard één van de grote favorieten voor de zege.

Na 18 maanden wachten kunnen de renners zich eindelijk nog eens uitleven in Parijs-Roubaix. Of ze zondag nog zouden lachen, is een grote vraag, want het parcours is zeker geen lachertje. Zo is de wedstrijd bijna 258 kilometer lang en er staan heel wat kasseistroken op het programma. In totaal moet er maar liefst 55 kilometer over de kasseien gereden worden.

Vorig jaar was er dus geen Parijs-Roubaix door het coronavirus, maar het jaar daarvoor werd de Franse klassieker gewonnen door een landgenoot, want Philippe Gilbert trok toen aan het langste eind. Hij haalde het voor Politt en Lampaert.

De favorieten

Wie zijn de favorieten voor zondag? Uiteraard moet er zeker gekeken worden naar Wout van Aert. Van Aert had zelf meer verwacht van zijn WK vorige week, maar de renner van Jumbo-Visma is er op gebrand om zich te tonen in Parijs-Roubaix.

© photonews

Het is afwachten wie zijn grote uitdager wordt, maar natuurlijk moet er ook gekeken worden naar Mathieu van der Poel. Hij maakte, ondanks de rugproblemen van de voorbije weken, een goede indruk op het WK en zal klaar zijn voor Parijs-Roubaix.

En de andere favorieten? Deceuninck-Quick-Step heeft verschillende kaarten die ze kunnen uitspelen met Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Kasper Asgreen. Ook Sep Vanmarcke, die al enkele weken naar deze klassieker aan het toeleven is, en de laatste winnaar Philippe Gilbert behoren tot de kanshebbers.

© photonews

Wie nog tot de kanshebbers behoort, is Jasper Stuyven. De Belgische renner van Trek-Segafredo was vorige week misschien wel de beste Belg in koers in de WK-wegrit samen met Remco Evenepoel. Stuyven eindigde uiteindelijk op de vierde plaats.

Tenslotte zijn er nog enkele andere namen die we altijd in de gaten moeten houden en dat zijn nu Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Michael Valgren, Alexander Kristoff en John Degenkolb.

© photonews

ONZE STERREN VOOR PARIJS-ROUBAIX:

**** Wout van Aert

*** Mathieu van der Poel, Yves Lampaert

** Florian Sénéchal, Kasper Asgreen, Jasper Stuyven

* Sep Vanmarcke, Peter Sagan, Philippe Gilbert, Michael Valgren