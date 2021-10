Alec Segaert rijdt na medailles op EK en WK ook naar podiumplaats in Parijs-Roubaix voor junioren

Naast de heren elite rijden ook de juniors hun Parijs-Roubaix. Alec Segaert heeft in deze categorie zijn uitstekende vorm nog maar eens bevestigd. De 18-jarige jongeman werd onlangs Europees kampioen tijdrijden en derde op het WK tijdrijden. Ook op kasseien rijden gaat hem dus goed af.

De overwinning is het wel niet geworden voor Alec Segaert, dat was net te hoog gegrepen. De renner van Gaverzicht kreeg ook met stevige tegenstand uit Noorwegen te maken. Stian Fredheim kon op de piste in Roubaix het zegegebaar maken.

Alec Segaert moest het stellen met een ook zeer mooie tweede plaats. De Noorse selectie palmde twee podiumplaatsen in, want Per Strand Hagenes kwam als derde over de streep. Hagenes werd ruim een week geleden nog wereldkampioen bij de junioren in Vlaanderen. Segaert heeft alleszins zijn potentieel als klassieke renner fijntjes in de verf gezet.