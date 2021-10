D'hoore beëindigt carrière met crashes in Parijs-Roubaix: "Echt de Hel van het Noorden, trots dat ik einde heb gehaald"

Parijs-Roubaix: het was de afsluiter van de carrière van Jolien D'hoore. En wat voor één. De Hel van het Noorden heeft zijn naam alle eer aan gedaan in de eerste editie voor vrouwen. Zowat iedereen heeft wel een keertje tegen de grond gelegen, ook de afscheidnemende D'hoore.

"Ik zou niet zeggen dat ik me geamuseerd heb. Maar ik ben wel blij dat ik hier de piste heb gehaald. In de plaatselijke rondes liep het al fout en zat ik in een valpartij. Dat was geen goed begin en ik moest van schoenen wisselen", liet D'hoore in een reactie bij Het Laatste Nieuws blijken dat het al vroeg een incidentrijke koers was.

"Toen ik goed en wel terug in het peloton was, kwam daar al meteen die eerste kasseistrook", vervolgde D'hoore. "Ik zat nog vrij vooraan en kon nog wel mijn ding doen. Ik zat bij de eerste groep, het zag er nog goed uit, maar bij die vierde of vijfde strook lag het heel glad en vielen er een paar en ik lag er opnieuw bij. Toen wist ik dat dit de valpartij te veel was."

FYSIEKE AVERIJ

Het ging ook gepaard met fysieke averij. "Mijn knie deed pijn, mijn rug ook, maar ik wilde graag finishen en zette door. Ik wilde niet in mijn laatste koers in de bezemwagen stappen. Het maakte me niet uit hoeveel ik buiten tijd zou finishen." D'hoore was buiten tijd, maar kan wel zeggen dat ze Parijs-Roubaix heeft uitgereden.

"Dit was echt de Hel van het Noorden", blikt ze terug op haar laatste koers. "Maar ik ben trots dat ik het einde heb gehaald." Haar carrière zit er nu helemaal op. Welke prestaties koestert ze het meest? "Mijn bronzen medaille in Rio de Janeiro op de Spelen en de winst in de ploegkoers met Lotte Kopecky in Hongkong steken er als overwinningen bovenuit. Daar ben ik het meest trots op."