Grote ontgoocheling bij ijzersterke Florian Vermeersch: "Ik vind het een zure tweede plaats"

Veel emoties bij Florian Vermeersch na zijn ijzersterke prestatie in Parijs-Roubaix. Een tweede plaats leverde hem die op en dat bracht een grote ontgoocheling met zich mee. Want hoeveel keer kom je op centimeters van winst in de Helleklassieker?

Al heeft Vermeersch vooral indruk gemaakt. Hij bleef maar gaan, er kwam haast geen einde aan zijn krachten. De meesten die naar Parijs-Roubaix gekeken hebben, zullen Vermeersch 'de man van de koers' noemen. "De ontgoocheling overheerst", zei hij vlak na de finish aan Sporza. "Ook door de manier waarop ik als tweede eindig: in de sprint... Het is moeilijk om het te verwerken. Binnen een paar uur zal ik er wel trots op zijn."

Vermeersch had goed nagedacht over hoe hij de sprint moest aanpakken. "Ik wist dat ik in de bocht al voor Colbrelli en Van der Poel moest zitten. Als ik er in de bocht nog over moest komen, ging het sowieso niet lukken. Ik zette aan in de bocht, dat liep dus perfect. Colbrelli geraakte er nog net over. Ik ben trots op mijn prestatie, maar het is een zure tweede plaats."

NIET WEGGERAAKT MET ZIJN AANVALLEN

Onderweg probeerde Vermeersch ook een paar keer aan te vallen. Bij zijn eerste versnelling kwam Van der Poel al snel naast hem rijden. "Zonder iets te zeggen maakte Van der Poel duidelijk: 'We hebben het gat toegereden.' In de laatste twee kilometer probeerde ik nog eens. Toen was het Colbrelli die reageerde, die was sterk en slim. Ik heb geprobeerd om het slim te spelen en ik ben tweede."

Het is geen toeval dat Vermeersch net onder deze omstandigheden het zo goed deed, want hij komt ook uit het veldrijden. "Het is lang geleden dat ik nog een competitieve cross gereden heb. Ik ken het gevoel van glibberigheid, ik ben vertrouwd met het schuiven. Dat heeft mij in zekere zin wel geholpen."