Jumbo-Visma heeft talent zat: nu weer andere jonge Nederlander die rit in CRO Race wint, Williams stelt eindzege veilig

Jumbo-Visma had al twee ritten in de CRO Race gewonnen met de jonge Kooij. Een andere Nederlander, Tim van Dijke, kwam als winnaar over de meet in de slotetappe. Van Dijke ging Stephen Williams vooraf, die laatste pakt wel de eindwinst in de CRO Race.

Passend was het uiteraard dat de CRO Race eindigde met een etappe met aankomst in Zagreb. Bosch, Budzinski, Grabic, Hocevar, Kuen, Lazkano, Ritsinger en de Belg Kenny Molly gingen in de vroege vlucht. In de finale bleef Molly nog over met één medevluchter, namelijk Lazkano. De renners werden twee keer over een kort klimmetje aan iets meer dan 7% gestuurd, maar sprintersploegen Uno-X en Jumbo-Visma waren desalniettemin vastberaden om de slotrit op een spurt te laten uitdraaien. Bij Bahrein-Victorious moesten ze wel zien dat er geen scheurtjes kwamen in het peloton, anders dreigde Williams de eindzege te verspelen. WILLIAMS LAAT ZICH NIET VERRASSEN Dat liet de Brit niet gebeuren. Nadat ook Lazkano en Molly waren ingerekend, leek het uit te draaien op een groepsspurt. Wiliams rukte zich samen met Hoelgaard en Tim van Dijke nog los van de rest. Van Dijke was de snelste van dit drietal en schonk Jumbo-Visma de ritzege. Williams werd tweede in de rituitslag en stelde zo zijn eindzege veilig.