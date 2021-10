🎥 Wielerfans nemen afscheid van Duitse wielerlegende met staande ovatie

De carrière van Andre Greipel zit erop. De 39-jarige Duitser heeft zondag namelijk zijn allerlaatste wedstrijd afgewerkt als renner. Zo neemt het peloton afscheid van een fenomenale renner.

Onder meer 11 ritzeges in de Tour de France, 7 ritzeges in de Ronde van Italië en 4 ritzeges in de Ronde van Spanje: Het is wel duidelijk dat de 39-jarige Andre Greipel kan terugkijken op een uitstekende carrière.

Zondag heeft Greipel zijn allerlaatste wedstrijd gereden met de Sparkassen Münsterland Giro. Daar eindigde hij op de tiende plaats. De supporters die langs de kant stonden besloten Greipel nog te trakteren op een staande ovatie. De beelden zijn te bekijken via de Twitterpagina van Israel Start-Up Nation.