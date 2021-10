28-jarige landgenoot houdt het na morgen voor bekeken als renner: "Emoties zullen door mijn lijf gieren"

Intermarché-Wanty-Gobert kan vanaf volgend seizoen niet meer op Ludwig De Winter rekenen. De Belgische renner neemt na morgen namelijk afscheid van de wielersport. De Belgische wielerploeg maakte het nieuws bekend op Twitter.

"Emoties zullen door mijn lijf gieren, maar ik zal me gedragen als een loyale teamspeler, zoals ik altijd heb gedaan, tot mijn laatste wedstrijdkilometer", legde Ludwig De Winter uit in een reactie bij zijn ploeg.

Tomorrow, @DeWinterLudwig will end his professional career in front of his home crowd in #BincheChimayBinche 🇧🇪



"Emotions will run through my body but I will act as a loyal team player, like I have always done, until my last race kilometer"



