Ierse wielerlegende houdt het na 17 seizoenen voor bekeken als renner

We nemen na dit seizoen opnieuw afscheid van een wielerlegende, want Nicholas Roche houdt het namelijk voor bekeken. De Ierse renner van Team DSM reed maar liefst 17 jaar rond in het peloton.

Nicholas Roche houdt het na dit seizoen voor bekeken als renner. De Ier kan terugblikken op een zeer mooie carrière, want hij won onder meer twee ritten in de Vuelta en droeg daar ook een tijdje de leiderstrui. In 2013 werd hij nog vijfde in het eindklassement van de Ronde van Spanje.

Roche reed dit seizoen voor Team DSM, maar het zal dus zijn laatste ploeg worden. In het verleden reed hij ook onder meer voor Team Sunweb, BMC Racing Team, Team Sky, Team Saxo-Tinkoff en AG2R La Mondiale.