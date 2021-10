Italiaanse klassementsrenner komt dit seizoen niet meer in actie voor Trek-Segafredo na val in de Vuelta

Trek-Segafredo zal dit seizoen niet meer kunnen rekenen op Giulio Ciccone. De Italiaan kwam in de Ronde van Spanje ten val in de laatste week en daar heeft de renner nog steeds last van. Zo zal hij dit seizoen niet meer in actie komen. Trek-Segafredo bevestigde het nieuws.

Een aderlating voor Ciccone en zijn ploeg, want vorig jaar maakte Ciccone nog een uitstekende indruk in de Ronde van Lombardije. Zo eindigde de klimmer daar op een uitstekende vijfde plaats. De zege was toen voor Jakob Fuglsang.

Unfortunately, @giuliocicco1 won’t race again this year 😞



While it’s definitely not been an easy season for him, there are reasons to be confident.

Giulio and his coach Josu draw their conclusions 👇👇https://t.co/hTcqAhZoya