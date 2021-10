Italiaanse renster haalt dubbelslag in eerste etappe Women's Tour

Vandaag stond de eerste etappe in de Women's Tour op het programma. Daarin toonde de Italiaanse Marta Bastianelli zich de sterkste. De Italiaanse haalde het voor Chloe Hosking en Clara Copponi.

Italië boven in de Women's Tour. In de eerste etappe reden de rensters van Bicester naar Banbury en het eindigde op een massasprint. In deze sprint was de Italiaanse Marta Bastianelli van Alé BTC Ljubljana de sterkste.

De tweede plaats was voor Chloe Hosking van Trek-Segafredo, terwijl Clara Copponi op de derde plaats is geëindigd. Amy Pieters was de eerste Nederlandse op de negende plaats, maar er waren geen Belgische rensters terug te vinden in de top 10.