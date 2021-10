OFFICIEEL: Ex-sportdirecteur van Quick-Step gaat bij BORA-Hansgrohe aan de slag

BORA-Hansgrohe heeft vandaag een nieuwe sportdirecteur voorgesteld. Het haalt namelijk Rolf Aldag in huis. De Duitser werkte in het verleden onder meer voor Quick.Step en Bahrain-Victorious.

Er komen enkele veranderingen in de technische staff van BORA-Hansgrohe. De Duitse wielerformatie neemt namelijk afscheid van Enrico Poitschke, een Duitse ploegleider. Hij werkte maar liefst tien jaar voor de ploeg.

Er komt wel iemand in de plaats bij BORA-Hansgrohe, want Rolf Aldag komt de ploeg versterken als sportdirecteur. Aldag kan al terugkijken op een mooie carrière als sportdirecteur, want hij was eerder al aan de slag bij onder meer Quick.Step.