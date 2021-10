Opnieuw een verse kracht voor UAE: het strikt ook 22-jarig talent uit Frankrijk

Ze mochten bij UAE al heel wat schoon volk verwelkomen met het oog op 2022. In Frankrijk hebben ze de talentvolle Alexys Brunel weggehaald. De 22-jarige Brunel werkt momenteel zijn tweede seizoen als profrenner bij Groupama-FDJ af.

Brunel is een voormalig Europees kampioen tijdrijden bij de junioren. De stap naar de elite heeft hij goed kunnen zetten. Frankrijk is toch wel een land met een aantal aardige tijdrijders en op het Frans Kampioenschap tijdrijden bij de grote jongens werd Brunel derde. Nu is het tijd voor een volgende stap in zijn loopbaan: de verhuis naar UAE.

Bij de ploeg uit de Emiraten heeft Brunel zijn handtekening gezet onder een contract voor twee jaar. "Ik ben heel blij dat ik UAE kan vervoegen, het is één van de topploegen in het wielrennen en biedt me een boeiend project. Het is een geweldige kans voor mij, een kantelmoment in mijn carrière. Ik ben van plan om het beste van mezelf te geven."