Yves Lampaert kent heel wat pech in Parijs-Roubaix, maar wordt uiteindelijk wel nog vijfde: "Ik was misschien wel de beste man in koers"

Het heeft niet mogen zijn voor Yves Lampaert en Deceuninck-Quick-Step. Onze landgenoot reed een sterke Parijs-Roubaix, maar kreeg te maken met heel wat pech. Daardoor eindigde hij uiteindelijk op de vijfde plaats.

Alle wielerfliefhebbers weten ondertussen wel dat het de grote droom is van Lampaert om Parijs-Roubaix te winnen. Zondag had hij naar eigen zeggen ook de benen om de overwinning binnen te halen, maar pech dacht er anders over. Daardoor werd Lampaert vijfde.

"Ik was misschien wel de beste man in koers. Ik heb pech dat ik te maken krijg met een lekke band toen van der Poel ging versnellen. Ik had drie lekke banden op cruciale momenten, maar ik heb de achtervolgers nog kunnen terughalen om uiteindelijk vijfde te worden. Ik ben trots op mijn wedstrijd en hopelijk kan ik eens terugkomen zonder pech", aldus Lampaert in een reactie bij Sporza.