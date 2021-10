Danny van Poppel wint solo Memorial Frank Vandenbroucke, maar weet het niet

Danny van Poppel heeft de Binche-Chimay-Binche op zijn naam geschreven, al wist hij dat niet toen hij over de finish bolde.

Op vijf kilometer van het einde kwam alles weer samen, maar blijkbaar was niet iedereen daarvan op de hoogte.

Er volgden nog wat aanvalspogingen en iedereen leek zich klaar te maken voor een massasprint. Maar die kwam er niet zoals iedereen het gepland had.

Tiller zette aan, maar Van Poppel reed zo maar op en over hem. Van Poppel pakte met meters voorsprong de zege, maar juichte niet.

“Ik dacht dat er nog een groep voorop was en gaf alles met die aanval”, zei hij na de finish. “Ik wist niet dat ik gewonnen had en dat was een beetje verwarrend. Ik dacht al: waarom juichen ze hier zo voor een derde plaats?”