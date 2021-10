Derde overwinning van het seizoen voor Nederlandse in Women's Tour

De tweede rit van de Women's Tour is gewonnen door de Nederlandse Amy Pieters van SD Worx.

De tweede etappe ging richting Walsall, over net iets meer dan 100 kilometer. Een groepje van 16 renners probeerde te ontsnappen, maar werd op twaalf kilometer van het einde weer gegrepen.

Op de laatste passage over Bridle Lane vormde zich een nieuw groepje van een tiental rensters. Zij sprintten voor de zege. Amy Pieters haalde het voor Clara Copponi en Sheyla Guttierez.

Copponi wordt de nieuwe leidster in de klassement, in dezelfde tijd als Pieters. Voor Pieters was het de derde zege van het seizoen, na het Nederlands Kampioenschap en Nokere Koerse.