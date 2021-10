Evenepoel trekt niet naar plek waar hij vorig jaar viel in Ronde van Lombardije

Remco Evenepoel viel op 15 augustus van vorig jaar in de Ronde van Lombardije. Na een lange revalidatie staat hij er terug.

De Ronde van Lombardije kreeg ee nieuw barcours, want de afdaling van de Muro di Sormano zit er niet meer in dit jaar. Evenepoel is duidelijk in vorm, dat etaleerde hij nog met de winst in de Coppa Bernocchi. “Het heeft fysiek alleszins wel in de kleren gekropen”, zegt Evenepoel op een persmoment.

“Met de regen heeft het vooral veel energie gekost, maar ik had goeie benen en dat is altijd een leuke vaststelling. De ploeg zette er ook een sterke collectieve prestatie neer, dat geeft vertrouwen voor zaterdag in de Ronde van Lombardije.”

Dat de bewuste afdaling niet meer in de koers zit doet Evenepoel ook niet naar de plaats van het ongeval gaan, terwijl dat eerst wel het plan was. “Neen, het heeft weinig zin om daar nog mee bezig te zijn. Het is praktisch gezien ook moeilijk, dus ik ga er niet opnieuw langs.”