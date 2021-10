Florian Vermeersch na tweede plaats in Parijs-Roubaix: "Ik ga nu niet meteen meespelen voor overwinningen in de klassiekers"

Een man die heel wat indruk kon maken in Parijs-Roubaix, was Florian Vermeersch. Onze landgenoot van Lotto Soudal eindigde namelijk op een knappe tweede plaats in de Franse klassieker.

De nog steeds maar 22-jarige Florian Vermeersch kon daardoor op heel wat lof rekenen in eigen land en hij werd zelfs al vergeleken met Wout van Aert en Tom Boonen. Zelf blijft Vermeersch echter wel met de voeten op de grond. Zo wil hij niet met te veel druk beginnen leven. "Grote druk is niet gezond, want dan kan het enkel mislukken. Als ik op deze manier blijf werken, zal alles wel goed komen, maar het is nu niet dat ik meteen zal meespelen voor overwinningen in de klassiekers", legde Vermeersch uit in een interview bij Sporza.