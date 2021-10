Thomas De Gendt toont begrip voor Remco Evenepoel: "Ik snap dat volledig"

Remco Evenepoel is in grote doen en wil dat ook laten zien. Thomas De Gendt heeft begrip voor zijn gedrag.

Gianni Vermeersch in de Benelux Tour, Sonny Colbrelli op het EK. Het waren maar enkele mannen die af te rekenen kregen met misnoegen van Remco Evenepoel.

Dat temperament maakt hem volgens Thomas De Gendt helemaal geen moeilijke jongens zoals velen van hem denken.

“Ik heb er nog geen problemen mee gehad. Als ik hem tegenkom in het peloton, begint hij soms een babbeltje. Het is gewoon een rustige jongen. In de finale van een koers wil je natuurlijk winnen en als er dan slepers aan je wiel zitten, is het normaal dat je wat ambetant wordt. Ik snap dat volledig”, zegt De Gendt bij HLN Sportcast.