Afscheid van nog een Belg: ook Boris Vallée heeft zijn laatste koers gereden

Er zijn wel wat Belgen die afscheid nemen van het profpeloton. Boris Vallée, die tijdens zijn carrière vooral voor Belgische ploegen reed, nam afscheid van het bestaan als profwielrenner in Binche-Chimay-Binche. Sean De Bie en Ludwig De Winter deden overigens hetzelfde.

De 28-jarige Vallée had de gewoonte om telkens twee jaar voor een ploeg te rijden en vervolgens andere oorden op te zoeken. Zijn profcarrière begon bij wat nu de opleidingsploeg van Bingoal WB is. Nadien volgde een passage bij het toen genaamde Lotto-Belisol en trok Vallée ook voor twee jaar naar Fortuneo-Vital Concept.

TERUGKEER NAAR OUDE NEST

Het Franse Fortuneo is het enige buitenlandse team waar Vallée ooit voor gereden heeft. In 2018 en 2019 koerste Vallée voor Wanty-Gobert, om vervolgens min of meer terug te keren naar het oude nest bij Bingoal-Wallonie Bruxelles.

Tijdens zijn loopbaan won Vallée onder meer een rit in de Ronde van Wallonië en etappes in de Ronde van Bretagne. Binche-Chimay-Binche was voor hem zijn laatste profkoers, net als voor De Bie en De Winter, die eerder hun pensioen reeds hadden aangekondigd.