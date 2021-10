Alaphilippe rijdt eerste koersen sinds WK: "Droom voor tweede keer uitgekomen, klaar om seizoen mooi af te sluiten"

Zo, daar is ie weer, Julian Alaphilippe. Wereldkampioen, voor nog een jaar. Met twee koersen in Italië gaat Alaphilippe zijn seizoen afronden: Milaan-Turijn en de Ronde van Lombardije. De eerste kansen om zijn tweede 'termijn' als wereldkampioen goed in te zetten.

Het is dit jaar al een ferme rollercoaster geweest voor Alaphilippe. Dat moet toch in de kleren kruipen? "In 2019 was ik op het einde van het seizoen echt vermoeid. Nu voel ik me vrij goed, ik ben klaar om het seizoen mooi af te sluiten in Italië", verzekert Alaphilippe.

"Ik ben goed hersteld na het WK, net zoals ik al goed hersteld geraakte na de Tour de France. Ik moest geen criteriums rijden, zulke dingen zorgen er voor dat je nog energie overhoudt aan het einde van een seizoen." Qua fysiek is er geen enkel probleem. Voorts was 2021 vooral een intense beleving. "Het dragen van de regenboogtrui was iets speciaal. Ik behaalde mooie overwinningen, maar kende ook moeilijke momenten."

Alaphilippe had er rekening meegehouden om na het WK van trui te veranderen. "Ik was bereid om de regenboogtrui door te geven en het zou ook een soort van opluchting geweest zijn. Maar aan de andere kant begin je natuurlijk een WK met als doel om te winnen. Het was een droom om een jaar de regenboogtrui te dragen en nu is die droom voor de tweede keer uitgekomen."

Minder opvallen dan in zijn eerste jaar als wereldkampioen zal alleszins moeilijk zijn. "Ik zal in de gaten gehouden worden in elke koers. Dat zal ook in de Ronde van Lombardije het geval zijn, want ik was er al een keertje tweede."