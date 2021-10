Beresterke Roglič geeft in Turijn visitekaartje af voor Lombardije, aanvaller Vansevenant ingerekend op slotklim

Als u naar een uitdager voor Remco Evenpoel in de Ronde van Lombardije zoekt, Primož Roglič kan die rol zeker vervullen. De ronderenner van Jumbo-Visma kan het ook in het eendagswerk: Roglič toonde zich de beste in Milaan-Turijn.

Bij het aanvatten van de laatste 25 kilometer was een groot deel van het peloton al overboord gegooid. Dat peloton deed er nog wel alles aan om terug te keren, maar Devenyns ontketende een hels tempo om er voor te zorgen dat dat niet meer gebeurde. Toch niet voor het in de finale weer bergop ging.

Ook nadat het werk van Devenyns erop zat, was Deceuninck-Quick.Step nog goed vertegenwoordigd vooraan. De boel werd steeds verder uitgedund. Bij het bereiken van de top ging Vansevenant in de aanval. De youngster reed in de afdaling bijeen die opliep naar iets meer dan twintig seconden. In de groep met achtervolgers was er overigens met Ben Hermans nog een Belg aanwezig.

NA PASSEN WOODS-VALVERDE NOG VIER MAN OVER

In de laatste vijf kilometer kwam dan de Superga eraan, de laatste beklimming. Een kilometer verder was Vansevenant al ingerekend en had Alaphilippe ook al moeten lossen. Almeida sloot wel aan voor Deceuninck-Quick.Step. Voorts bleven naast hem enkel nog grote namen over: Woods, Valverde, Yates, Roglič en Pogačar. Woods en Valverde waren de volgenden die moesten passen.

Yates was diegene die vol voor de aanval koos en zijn tweede versnelling was pas echt de moeite. Roglič reed er dan wel op zijn eentje weer naartoe. Ook een ultieme aanval van Yates in de slotkilometer wist Roglič prima te beantwoorden, om vervolgens zelf de puntjes op de i te zetten.

ALMEIDA NOG NAAR PLEK DRIE

Roglič kon rustig de tijd nemen voor het zegegebaar hij was de beste. In de strijd om de derde plaats reed Pogačar Almeida er even af, maar de Portugees gaf niet op en ging nog over de Sloveen naar plek drie.