Italiaanse eendagswedstrijden blijven elkaar in sneltempo opvolgen: Kuss, Foss en Kooij voor Jumbo-Visma te zien in de Gran Piemonte

Jumbo-Visma wil scoren in de Gran Piemonte, een Italiaanse eendagswedstrijd waarbij sprinters de meeste kans maken op een goed resultaat. Bij de Nederlandse wielerformatie rekenen ze onder meer op Olav Kooij, die in vorm is, en Tobias Foss.

Daarnaast kunnen deze renners rekenen op enkele goede knechten. Zo is onder meer Sepp Kuss van de partij. De andere namen in de selectie van Jumbo-Visma zijn Leemreize, Affini, Bouwman en Hessmann.

🇮🇹 #GranPiemonte



One for the climbers last year -> one for the sprinters this year🌪



Our team for Gran Piemonte🚴🏼‍♂️ pic.twitter.com/i23LVxXaoK