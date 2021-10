Nederlandse renster maakt heel wat indruk in Women's Tour: ze zet tijdrit op haar naam met meer dan een minuut voorsprong op haar eerste achtervolger

Nederland boven in de Women's Tour. Demi Vollering, renster bij Team SD Worx, heeft namelijk de tijdrit op haar naam kunnen schrijven. Ze was maar liefst 1 minuut en 4 seconden sneller dan haar eerste achtervolger Joss Lowden.

Vandaag stond de derde etappe in de Women's Tour op het programma. Het was een individuele tijdrit en daarin was Demi Vollering van Team SD Worx de sterkste. Ze haalde het in een knappe tijd van 23 minuten en 18 seconden.

Joss Lowden moest tevreden zijn met de tweede plaats. Ze eindigde op één minuut en 4 seconden van Vollering. Leah Kirchmann vervolledigde het podium, want ze werd derde op één minuut en 5 seconden van de Nederlandse renster.