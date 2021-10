Opvallend: Milaan-Turijn zal volgend jaar niet in het najaar, maar voor Milaan-San Remo gereden worden

Opvallende wijziging op de kalender voor Milaan-Turijn. De Italiaanse eendagswedstrijd staat altijd in het najaar op het programma, maar vanaf 2022 zal het naar het voorjaar verhuizen en wordt de wedstrijd voor Milaan-San Remo gereden.

Vandaag vindt in Italië Milaan-Turijn plaats, maar het is meteen ook de laatste keer dat de eendagswedstrijd in het najaar zal plaatsvinden. Zo gaat Milaan-Turijn vanaf volgend seizoen door in het voorjaar.

Normaal was Milaan-Turijn een opstapje voor de Ronde van Lombardije, maar volgens Sporza zal de wedstrijd nu voor Milaan-San Remo plaatsvinden. Ook voor de Tirreno-Adriatico verandert er iets, want RCS heeft beslist om de rittenwedstrijd op maandag na de Strade Bianche te laten starten. Normaal ging het altijd op woensdag van start. Door deze wijziging wordt de Tirreno-Adriatico helemaal samen met Parijs-Nice gereden.