Tiesj Benoot volgend jaar bijgestaan door Sieberg en Ligthart die in de rol van coach kruipen

Met Sieberg en Ligthart halen ze bij de ploeg van Tiesj Benoot twee gekende mensen uit de wielerwereld binnen. Sieberg koerste dit jaar zelfs nog: 2021 is het laatste jaar uit zijn actieve wielercarrière. Ligthart stopte reeds eind 2020 met koersen. Beiden worden coach bij DSM.

Marcel Sieberg en Pim Ligthart zullen bij DSM fungeren binnen het programma voor de mannen. Ze zullen dus ook vanuit hun rol als trainer Tiesj Benoot bijstaan. Met Ilan Van Wilder rijdt nog een Belg bij DSM, maar die ligt op ramkoers met zijn huidige ploeg en stuurt aan op een vertrek.

De Duitser Sieberg reed van 2011 tot 2018 voor Lotto Soudal. "DSM is één van de meest professionele teams in het wielrennen en ik kijk uit naar mijn nieuwe uitdaging. Het is boeiend om de ervaring uit mijn dertig jaar op de fiets te kunnen delen. Er is veel dat we van elkaar kunnen leren", meent Sieberg.

"Ik heb lang gesprekken gevoerd met de ploeg en die zijn goed verlopen", zegt Pim Ligthart. "Ik weet hoe de ploeg in mekaar steekt. Het lijkt een goede 'match'. Ik kijk er naar uit om samen met DSM sterke uitslagen na te streven."