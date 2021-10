🎥 Verrassende winnaar in Gran Piemonte wordt opvolger van George Bennett

De Gran Piemonte was de laatste eendagskoers in Italië als voorbereiding op de Ronde van Lombardije die zaterdag gereden wordt.

De spurtersploegen hielden alles goed bij elkaar, waardoor het uitdraaide op een massasprint. De smalle finish zorgde echter voor de nodige miserie.

Matthew Walsh haalde het voor Giaocomo Nizzolo, Olav Kooij en Matteo Trentin. Walls volgt op George Bennett als winnaar op.

𝗥𝗘𝗠𝗔𝗥𝗞𝗔𝗕𝗟𝗘 sprinting 🤩🇬🇧



After a chaotic finish, Olympic Omnium champion @wallsey_98 wins the 2021 @GranPiemonte for @BORAhansgrohe!#GranPiemonte 🇮🇹 pic.twitter.com/ks8KqsTlJZ