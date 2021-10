Coronagevallen bij Bora-Hansgrohe: onder meer Ackermann test positief, opstelling voor twee koersen gewijzigd

Pascal Ackermann, de snelle sprinter van Bora-Hansgrohe, ziet deelname aan twee koersen de mist ingaan. Net als zijn ploegmaat Michael Schwarzmann heeft hij positief getest op Covid-19. De ploeg roept Maciej Bodnar op als vervanger voor Parijs-Bourges en Parijs-Tours.

Het is al even geleden dat nog positieve tests uit het peloton gemeld werden, maar nu is het dus toch nog eens het geval bij Bora-Hansgrohe. Ackermann en Schwarzmann vertoonden lichte symptomen van een verkoudheid. Daarom werd bij beiden een PCR-test afgenomen voorafgaand aan hun geplande reis naar Frankrijk.

Bij beiden leverde dat een positief resultaat op. Ook uit een tweede test bleek dat Ackermann en Schwarzmann positief waren. In plaats van in Frankrijk te gaan koersen volgen ze nu thuis de richtlijnen van een de authoriteiten over wat te doen bij een positieve coronatest.

MET ZES AAN DE START

Bora-Hansgrohe roept Bodnar op als vervanger voor de twee besmette renners voor zowel Parijs-Bourges als Parijs-Tours. Dat betekent wel dat de Duitse formatie in deze wedstrijden met slechts zes renners aan de start zal komen.