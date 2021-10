Deceuninck-Quick-Step maakt straffe selectie bekend voor Ronde van Lombardije: Evenepoel, Alaphilippe en Joao Almeida zijn van de partij

Zaterdag staat met de Ronde van Lombardije opnieuw een monument op het programma in het wielrennen. Deceuninck-Quick-Step wil deze wedstrijd maar al te graag winnen, want ze hebben voor een zeer sterke selectie gekozen.

Zo is het zelfs niet duidelijk wie de kopman is bij de Belgische wielerformatie. Remco Evenepoel is in vorm en won enkele dagen geleden de Coppa Bernocchi nog, maar ook de kersverse wereldkampioen Julian Alaphilippe is van de partij.

En alsof dat nog niet genoeg is, zal ook het Portugese goudhaantje Joao Almeida in de Ronde van Lombardije te zien zijn. De andere namen in de selectie zijn Dries Devenyns, Pieter Serry, Fausto Masnada en Andrea Bagioli.