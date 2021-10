Jordi Meeus pakt eindelijk de overwinning: "Hier gaan we samen van genieten"

Jordi Meeus heeft Parijs-Bourges op zijn naam geschreven. Hij klopte Arnaud Démare in de massaspurt.

Na vele ereplaatsen heeft Jordi Meeus eindelijk zijn ritzege beet. "Het was een snelle wedstrijd", vertelde hij na afloop. "Vooral in de finale zagen we nog heel veel aanvallen. Vandaag focuste het team volledig op de sprint en uiteindelijk konden we ons ook perfect positioneren in het slot."

De sprint liep voor veel ploegen niet uit zoals gewenst, maar wel voor Meeus. "Ik zat in het wiel van Démare in de laatste bocht. Daarna was het recht naar de meet en ging alles op een lint.” “Ik had een vrij wiel met nog 150m te gaan en lanceerde mijn sprint op het juiste moment. Dit is een geweldige overwinning voor het hele team en hier gaan we samen van genieten deze avond."