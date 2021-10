Sep Vanmarcke kende een zéér hectische Parijs-Roubaix: "Moest 5 keer terugkomen en zat nog bij groep Van Aert"

In Parijs-Roubaix was weer een grote dosis pech voor Sep Vanmarcke. Hij kwam met de groep Van Aert binnen en moest onderweg een heel pak energie steken in het terugkomen na pech. De West-Vlaming was dus zeker in orde voor de koers die hij elk jaar weer aanstipt.

Vanmarcke was te gast bij Extra Time Koers en kon daar het verhaal doen van zijn Parijs-Roubaix: 3 keer lek gereden, 2 keer van fiets gewisseld en 1 keer gevallen. "Anders was ik zeker bij de eerste 10 geweest, want ik moest tot 5 keer toe terugkomen en zat nog altijd bij de groep-Van Aert. Ik weet niet waar ik zou uitgekomen zijn. Ik voelde me heel goed en zat in het begin overal in de positie waar ik wou zitten."

De puzzel moet helemaal goed vallen

Dat was zelfs reeds helemaal in het begin van de koers het geval. "Bij die eerste strook, waar iedereen vecht, zat ik op kop. Ik was er dus klaar voor." Gelooft Vanmarcke nog in die grote klassieke zege? "Ik probeer het elk jaar. De puzzel moet helemaal goed vallen. Maar mannen als Gilbert en Hayman geven me altijd nog hoop dat het nog kan."

De pech lijkt Vanmarcke wel te achtervolgen. Hoe gaat hij daar mentaal mee om? "Ik heb al veel pech gehad in mijn carrière, maar ook al veel mooie momenten. Ik probeer niet te lang stil te staan bij die pech. Over 6 maanden is er al weer een Roubaix en heb ik weer een kans. Zo moet je je blijven motiveren."