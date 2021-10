Toppers als Van Aert, Roglič en Pogačar oogsten veel lof: "Altijd willen winnen, hou je die druk jarenlang vol?"

De huidige generatie wielrenners telt een aantal ongelooflijke straffe toppers: Van Aert, Roglič, Pogačar: haast het hele jaar door gaan ze vrijwel overal waar ze aan de start komen voor de overwinning. Ze oogsten daarmee enorm veel lof. Al roept het ook de vraag op: hoe lang houden ze dat vol?

Hoe komt het toch dat die grote namen het vaak kunnen blijven opbrengen? "Dat geraakt bij die mannen mentaal nooit op", zegt Sep Vanmarcke in Extra Time Koers. "Als wij toewerken naar een voorjaar, is na Parijs-Roubaix het vat even leeg. Dan is het weer opbouwen. Zij blijven gewoon heel het jaar goed. Als ze een periode afgewerkt hebben, gaan ze rechtstreeks naar een hoogtestage voor een volgend doel."

"Een hoogtestage is voor ons weggaan van huis en de kinderen achterlaten. Voor hen is dat een meerwaarde om te kunnen gaan trainen", zegt Bert De Backer daarover. Is voor die toppers een lange carrière weggelegd? "Die worden zo goed begeleid. Ze presteren elke keer op superhoog niveau, ik denk wel dat dat ook motivatie geeft naar een volgend seizoen toe", ziet Florian Vermeersch die gretigheid niet snel wegvallen.

© photonews

Dirk De Wolf stelt zich meer vragen bij die zegedrang op lange termijn. "Pogačar moet een grote ronde winnen, Roglič moet winnen. Ze gaan altijd met één doel naar een grote ronde: winnen. Ze gaan naar een klassieker of naar de Olympische Spelen? Altijd maar willen winnen."

Ze zijn niet de enigen bij wie dat het geval is. "Wout van Aert ook: naar de cross om te winnen, naar de klassiekers om te winnen, naar de Tour om ritten te winnen, tijdritten winnen en naar het EK en WK ook gaan om te winnen. Hou je die druk jarenlang vol? Als je dat kan, chapeau."