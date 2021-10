Zorgt populariteit van de cross voor mondialisering? "Dankzij Van Aert, Van der Poel en Pidcock hebben we momentum"

Ook wie vroeger enkel het wegwielrennen volgde, is nu vertrouwd met de cross. Van Aert, Van der Poel, Pidcock: hun succes op de weg heeft aangetoond hoe belangrijk het veldrijden kan zijn. Het sterkt Tomas Van Den Spiegel in zijn overtuiging dat verdere internationalisering mogelijk is.

De crossen in de VS zijn nog altijd voer tot discussie, maar Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, staat wel achter de organisatie van veldritten in verscheidene landen. "We geloven in het internationaal potentieel van het veldrijden", zegt Van Den Spiegel in HLN. "Dankzij Van Aert, Van der Poel en Pidcock die ook succesvol zijn op de weg nam de populariteit nog toe, we hebben nu het momentum om andere markten aan te boren."

NIET TERUGPLOOIEN OP VLAANDEREN

Het veldrijden zal wel altijd zeer sterk aan Vlaanderen verbonden blijven. Al hoeft het ene het andere niet uit te sluiten. "Vlaanderen is wel het economisch middelpunt van de cross, maar we moeten daar niet helemaal op terugplooien of zeggen: 'Het is goed zoals het is'."

Aan de kosten die veldrijders moeten maken om te kunnen deelnemen in Amerika, moet wel nog wat gedaan worden. "Er zijn nog stappen te zetten in de professionalisering. Het is niet zo dat er geen geld zit in het veldrijden, maar de verdeling kan beter. Maar we zien toch ook dat de ploegen beseffen dat het belangrijk is om erbij te zijn in de VS."