Lotto Soudal aan de slag met vrouwelijke sportdirecteur: "Veruit de beste kandidaat"

Lotto Soudal heeft opnieuw een nieuwe sportdirecteur binnengehaald. De wielerploeg heeft namelijk Cherie Pridham weggeplukt bij Israel Start-Up Nation.

Pridham werd vorig jaar de eerste vrouwelijke ploegleider in het peloton bij de mannen, maar kiest nu dus voor een avontuur bij Lotto Soudal.

Beste kandidaat

"Ik had al met een vijftal kandidaten gesproken toen een aantal renners zelf met de naam van Cherie Pridham naar boven kwamen", aldus sportieve baas John Lelangue bij Het Laatste Nieuws.

"Na ons eerste gesprek was ik meteen overtuigd. Ze was veruit de beste kandidaat. Ze is een meerwaarde voor de dynamiek van het team."